Auguri di compleanno ad Hitler su Facebook, professore nella bufera: «Va rimosso da ogni incarico»

Rimozione immediata da ogni incarico che abbia a che fare con la scuola e con gli studenti. A chiederla il Codacons, nei confronti del docente dell'Istituto Tecnico Agrario 'Ulpiani' di Ascoli Piceno che avrebbe fatto gli auguri ad Adolf Hitler in un post su Facebook, poi rimosso.

«E’ evidente che, se confermati gli auguri al criminale nazista e qualsiasi tipo di vicinanza al pensiero di Hitler, il professore in questione non potrà più svolgere mansioni che lo mettano a contatto con gli studenti né operare nel mondo dell’istruzione – spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo perché in un periodo storico caratterizzato da un pericoloso ritorno a idee antisemite e a gesti ignobili verso gli ebrei, un docente che abbia stima di un criminale o che dimostri anche solo attraverso messaggi e auguri su Facebook una possibile vicinanza al mondo nazista, apparirebbe del tutto inadatto al suo ruolo e rischierebbe di arrecare danno ai propri studenti. Per tale motivo il Codacons chiede formalmente ai vertici scolastici di Ascoli Piceno e delle Marche di attivarsi per verificare i fatti e, se confermate le denunce apparse oggi sul web, rimuovere il docente da qualsiasi incarico nel settore dell’istruzione».