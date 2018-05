Audizioni Italia'S Got Talent, vuoi partecipare? Tutte le info qui

I Casting di #IGT hanno radunato migliaia di aspiranti talenti delle più disparate discipline provenienti da tutta Italia. Abbiamo conosciuto acrobati, trampolieri, prestigiatori, comici, musicisti, addestratori di animali, contorsionisti, mimi, ballerini e in questo percorso abbiamo scoperto anche nuove categorie, ma adesso è arrivato il momento di vederli sul palcoscenico: iniziano le Audizioni di Italia’s Got Talent. La prima tappa è ad Ancona, al Teatro delle Muse, il 28, 29 e 30 maggio: in questa nuova avventura Frank Matano e Claudio Bisio saranno affiancati da Mara Maionchi e Federica Pellegrini, che per la prima volta siederanno al tavolo della giuria di #IGT e dovranno valutare i performer che si susseguiranno per scegliere il talento più straordinario, chissà chi sarà il primo tra loro a premere il Golden Buzzer. Nel backstage prima di fare il loro ingresso in scena saranno accolti da Lodovica Comello e toccherà a lei il compito di fare gli onori di casa, ma sappiamo già che lo svolgerà alla grande. Siamo pronti a stupirci, a vivere emozioni forti e a conoscere le vostre virtù. Ci sono ancora gli ultimi posti per assistere come pubblico nei turni pomeridiani al Teatro delle Muse ad Ancona il 28, 29 e 30 maggio.

Per partecipare chiamate il numero 02.92.800.555 oppure scrivete a pubblico.ancona@italiasgottalent.it indicando anche una preferenza tra i tre giorni di Audizioni. Non dimenticate di specificare il vostro nome, cognome, età, città di provenienza e un recapito telefonico. Se volete effettuare la prenotazione per un gruppo di persone, ricordate di indicare il numero esatto dei componenti e le ulteriori informazioni sopra citate. La partecipazione è a titolo gratuito: potete scegliere la città che più vi piace, o quella più vicina, e mandarci un’e-mail o telefonare per prenotare il vostro posto in Teatro. I posti sono limitati quindi non c’è tempo da perdere, noi vi abbiamo avvisati. È vietato l’accesso ai minori di 14 anni. I minorenni tra i 14 e i 17 anni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o da uno dei genitori con delega dell’altro, in alternativa da un maggiorenne con delega di entrambi i genitori. In tutti i casi è necessario portare la liberatoria firmata da entrambi i genitori e la fotocopia di un documento di identità valido di tutti i soggetti coinvolti. Quali saranno i talenti di questa edizione di Italia’s Got Talent che riusciranno ad impressionare di più i giudici e il pubblico in sala? Non resta che scoprirlo insieme, iscrivetevi per far parte del pubblico. Lodovica Comello, Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini vi aspettano ad Ancona.