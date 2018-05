«Mi hai rubato gli attrezzi», così picchia e trascina in macchina un anziano

Si convince che l’anziano gli avesse rubato degli attrezzi agricoli e così lo picchia e lo trascina in macchina per portarlo via, ma proprio in quel momento sono arrivati i Carabinieri di Moie che, guidati dal maresciallo Lucio Madia e dell’appuntato Giorgio Rizzello, hanno scongiurato il peggio. I fatti risalgono allo scorso sabato pomeriggio quando l’aggressore, un 55enne di Castelplanio, intorno alle 17 ha aggredito un 81enne in zona frazione Pozzetto di Castelplanio, picchiandolo per obbligarlo a farlo salire nella sua auto. Alcuni presenti, di fronte alla scena, hanno chiamato subito il 112 dando l’allarme.

Le ricerche sono durate poco, gusto il tempo di rintracciare la macchina con i due, vittima e aguzzino, in piazza Risorgimento a Moie. I militari hanno fermato la macchina nella quale il 55enne continuava a percuotere l’anziano minacciandolo di morte. Ma perché? Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a muovere la mente dell’aggressore è stata la falsa convinzione che l’anziano si fosse impossessato di alcuni suoi attrezzi agricoli. Il castelplanese ha così pensato bene di punirlo alzando le mani e obbligando l’81enne a salire sulla sua auto con violenza e minacce. L’idea era quella di portarlo in una frazione vicina, in un giardino dove erano stati depositati degli attrezzi da parte di una terza persona che, a dire dell’aggressore, li aveva rubati per conto dell’anziano. Alla fine il 55enne è stato arrestato in flagranza di reato per violenza privata, minaccia e lesioni personali. Ora l’uomo, in attesa del rito direttissimo, si trova a casa agli arresti domiciliari. Mentre ll'anziano, finto al Pronto Soccorso, ne è uscito con un prognosi di 10 giorni.