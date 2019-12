Attraversamenti pedonali luminosi, accesi i nuovi dispositivi: la mappa completa

FALCONARA - Sono stati già attivati i nuovi attraversamenti pedonali luminosi di via Milano (nei pressi del bar), di via Volta (all’altezza del civico 36) e di via Calabria (vicino al minimarket), fatti installare dall’amministrazione comunale per migliorare la sicurezza stradale.

Il potenziamento dell’illuminazione, che ha l’obiettivo di rendere più visibili le strisce pedonali, interesserà anche gli attraversamenti di via Palombina Vecchia (davanti all’ingresso al parcheggio della scuola Aldo Moro) e di via Spagnoli (in corrispondenza dell’ingresso del liceo Cambi). I nuovi dispositivi, del costo di 3.500 euro ciascuno, sono realizzati nell’ambito della convenzione con il gestore dell’illuminazione pubblica e la loro realizzazione segue la prima tranche di interventi che hanno riguardato via Marconi e via Flaminia.