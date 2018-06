Pedone sbadato, attraversa la strada con il cellulare: investita dal bus

Mai attraversare la strada se non si è più che attenti a ciò che succede. Dovrebbe essere così ma non sempre lo è. Come oggi, venerdì 15 giugno, in via Cristoforo Colombo al Piano. Quando una ragazza, all'altezza di piazza d'Armi, è scesa dal marciapiede con l'intento di attraversare la strada ma con gli occhi fissi sul suo smartphone. Il che le ha impedito di vedere un autobus che stava arrivando alla fermata.

L'impatto è stato lieve perché il mezzo andava a bassa velocità ma l'urto ha buttato la giovane a terra. È stata soccorsa e portata all'ospedale di Torrette con una lieve ferita al naso. Sul posto anche la polizia municipale dorica.