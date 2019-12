Addio a Attilio Sciarrillo, titolare della farmacia di via Ascoli Piceno

Un grave lutto ha colpito la comunità dei farmacisti di Ancona e delle Marche: infatti è scomparso Attilio Sciarrillo, titolare della farmacia di via Ascoli Piceno ad Ancona. Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Ancona, è commosso nel ricordare «è stato un apprezzato collega oltre che un grande uomo, stimatissimo ed ascoltato da tutti i farmacisti, che ne hanno sempre apprezzato correttezza e professionalità».

Il suo impegno a favore dei farmacisti ha portato Attilio Sciarrillo ad essere, fino a poco tempo fa, componente della commissione tecnica di vigilanza come rappresentante di Federfarma: da annotare che negli anni ‘90 ha ricoperto con competenza il ruolo di segretario, all’epoca del dott. Mario Dubbini; successivamente è stato anche presidente di Federfarma Ancona. Attualmente “era componente del Consiglio Direttivo della locale Associazione dei titolari di farmacia della provincia di Ancona, apprezzato proprio per l’esperienza e la forte personalità, considerato autentico punto di riferimento per saper consigliare al meglio nei momenti di difficoltà”.

Attilio Sciarrillo viene ricordato dai colleghi per la professionalità e la profonda umanità ed anche per avere rappresentato le caratteristiche salienti del farmacista inteso come un professionista che opera a servizio della popolazione, sempre pronto ad offrire consigli, suggerimenti e le giuste parole per far accettare un percorso terapeutico.