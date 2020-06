Segnali divelti, panchine rotte e rifiuti abbandonati: vandalismo ai giardinetti di Camerano

Staccionate sradicate nei giardinetti “For de Porta” a Camerano, pannello informativo all’interno del Bosco Mancinforte preso a calci e buttato per terra, panchine danneggiate, aiuole usate come bagni, decine di bottiglie, bicchieri, sigarette e cartacce gettate a terra, buste di rifiuti e vestiti abbandonati per strada, nei parchi o sopra i cestini gettacarte. Vandalismo dopo la fine del “lockdown” e con la riapertura quando il Comune, con le poche risorse economiche a disposizione, cerca periodicamente di effettuare interventi mirati di miglioramento del patrimonio pubblico.

«Purtroppo puntualmente il tutto viene vanificato dal comportamento di qualche teppista - ha commentato l'assessore Costantino Renato - Polizia locale e carabinieri effettuano periodicamente sopralluoghi e pattugliamenti nei luoghi più sensibili, ma purtroppo non è possibile essere presenti 24 ore al giorno 365 giorni l’anno su tutto il territorio e non si può videosorvegliare ogni angolo e strada presente all’interno dei confini Comunali. Provo un grande senso di stanchezza e una profonda delusione nel constatare che ancor oggi vi siano soggetti che, con leggerezza, compiono azioni così irresponsabili e dannose per l’ambiente, il patrimonio e la salute pubblica».