Atti intimidatori contro i sindacalisti di Anaao Assomed Marche

ANCONA – La denuncia fatta da Anaao Assomed Marche per la mancata certezza sul pagamento delle prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro di medici e tecnici dell’Azienda Ospedali Riuniti ed il ritiro della disponibilità degli stessi a proseguire nell’attività con la conseguenza che i pazienti non potranno usufruire delle cure e degli esami prenotati, ha suscitato la reazione della direzione generale dell’azienda.

Oriano Mercante, Segretario Regionale di Anaao Assomed Marche ha definito la situazione “straordinariamente grave e, a danno dei rappresentanti sindacali – ha detto - vi sono atti intimidatori da parte della direzione generale che non posso essere tollerati”. “Pertanto – ha aggiunto – ho convocato d’urgenza la segreteria regionale di Anaao per martedì 23 aprile nella quale analizzare collegialmente la situazione e decidere le azioni da intraprendere che, per prima cosa, mirano a tutelare i diritti sindacali e coloro che prestano volontariamente la propria opera per difendere i diritti di tutti i colleghi”.