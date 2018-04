L'aereo fora le ruote in atterraggio, momenti di paura in aeroporto

Momenti di paura attorno alle 11.30 di oggi (giovedì 26 aprile) per l'atterraggio movimentato di un piccolo aereo da turismo che proveniva da Forlì. Al momento di toccare la pista del Raffaello Sanzio, il piper con a bordo tre persone ha forato le ruote nell'impatto con il suolo. Subito è scattato il piano di emergenza dell'aeroporto marchigiano.

Sulla pista i mezzi del 118, dei vigili del fuoco e il personale di Aerdorica. Per fortuna le persone che erano a bordo non hanno riportato ferite. Il traffico aeroportuale non ha subito variazioni.