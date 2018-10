Guasto ai comandi, atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Falconara

Un guasto ai comandi di un aereo 737 della compagnia Blu Panorama sul volo Venezia-Tirana. Ed è stato necessario un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Falconara, mentre a terra era stato di allerta per il personale della Polizia di frontiera e i mezzi del 118 mobilitati, tra cui anche l’eliambulanza. Per fortuna solo tanta paura perché, intorno alle 11, l’aereo di linea è atterrato sulla pista anconetana.

Nessun problema per i 129 passeggeri e per i 6 membri dell’equipaggio, che ora si trovano in aeroporto, assistiti dal personale aeroportuale in attesa dell’arrivo di un altro mezzo, della stessa compagnia, per proseguire il viaggio verso la capitale dell’Albania.