Atletica, Euroindoor: Barontini non supera il turno

Niente da fare per Simone Barontini ai Campionati Europei indoor. Il ventenne mezzofondista della Sef Stamura Ancona, sulla pista di Glasgow, finisce sesto nella batteria degli 800 metri in 1’50”54. Un risultato che lo lascia lontano sia dai primi posti della sua gara, con la vittoria allo svedese Andreas Kramer in 1’48”67, sia dai tempi necessari per entrare nei crono di recupero e sperare così nella qualificazione alla semifinale. Due settimane fa il giovane marchigiano, agli Assoluti di Ancona, aveva centrato il terzo tricolore consecutivo con il primato personale indoor di 1’48”62.

“Mi aspettavo qualcosa di più. Peccato perché stavo bene - commenta Barontini - e in gara speravo di poter dire la mia. Ce l’ho messa tutta, ma ai 400 metri gli altri sono andati via e non sono riuscito a stare con loro. C’è delusione, sapevo che il passaggio del turno era difficile però avrei voluto confermarmi sui miei tempi, purtroppo non è stato così”. Sabato 2 marzo appuntamento con la finale di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, dalle 19.00 ora italiana.