Giochi, Astro: i corsi di formazione fanno tappa ad Ancona

ROMA - La formazione qualificata del personale addetto alle sale e degli esercenti che ospitano prodotti di gioco, l’accrescimento professionale in termini di prevenzione, l’analisi della disciplina nazionale e regionale di riferimento, l’illustrazione delle regole di accesso ai punti di gioco, il divieto per i minori e la normativa antiriciclaggio saranno gli argomenti principali trattati nel corso di formazione in programma oggi, ad Ancona, con Claudio Bianchella del Centro Studi Astro. È quanto si legge, riferisce Agipronews, in una nota dell’associazione di gestori slot.

Con la legge regionale sul gioco del 2017, la Regione Marche ha istituito i corsi di formazione obbligatori per gli operatori del settore, finalizzati al contrasto ed alla prevenzione della ludopatia. Astro, in collaborazione con Articolo 1, ha messo a disposizione le proprie competenze per strutturare un percorso formativo che, in linea con la normativa regionale, sia in grado di aumentare la ‘sicurezza’ degli ambienti di gioco: l’obiettivo è informare gli operatori di gioco per renderli consapevoli e capaci di individuare ogni problematica inerente la propria professione.