Chiusura impianto di gassificazione SMPP di Falconara, all'asta numerose attrezzature

Il panorama della lavorazione del gas e del petrolio è tra i più complessi in Italia: ad oggi sono in funzione solo una decina di raffinerie rispetto alle 16 attive nel 2009. Negli ultimi anni, l’eccessiva capacità produttiva ha portato ad una fase di forte razionalizzazione che ha reso necessario dismettere alcuni impianti su tutta la penisola. Rispetto ai contesti internazionali, quello italiano è ostacolato da situazioni di fondo che rendono il quadro ben più complesso: come ad esempio la presenza di una normativa ambientale e di sicurezza ben più stringente. L’overcapacity del sistema di raffinazione italiano resta comunque la principale causa di difficoltà per il settore che, dopo aver affrontato negli ultimi anni episodi di incidenti e trasformazioni, registra quest’anno anche la chiusura dell’impianto di gassificazione SMPP di Falconara. Numerose le attrezzature e le parti di ricambio di alta qualità messe all’asta con Troostwijk, la più grande casa d'aste in Europa di macchinari e beni industriali.

La vendita dei macchinari provenienti dall’impianto di Falconara Marittima avverrà con due diverse modalità di vendita:

Tender con data di chiusura fissata al 21/11/2019: in questo caso è possibile inviare online libere offerte a busta chiusa direttamente sulla pagina dedicata all’asta sul sito Troostwijk https://www. troostwijkauctions.com/uk/ syngas-manufacturing- processing-plant-(smpp)- ancona/01-30528/

Tra i lotti principali in vendita un'unità di gassificazione, assorbimento, recupero zolfo, trattamento acque grigie e separazione aria con 4 compressori ad ossigeno, azoto e aria.

Asta con data di inizio fissata al 22/11/2019: oltre 200 attrezzature come pompe, cuscinetti, motori di ricambio e valvole disponibili fino al 5/12/2019.

https://www. troostwijkauctions.com/it/ high-quality,-unused- universal-and-refinery-spare- parts-stock/01-30529/

Tra i principali lotti in vendita si segnalano:

I lotti potranno essere visionati il 14 novembre dalle 10:00 alle 16:00 previo appuntamento con l’ufficio Troostwijk di Milano: info@troostwijk.it. Il ritiro dei beni avverrà dal 7 al 31 gennaio 2020 in Via Flaminia, 685, 0015 Falconara Marittima