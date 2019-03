L'associazione delle donne operate al seno, Sienkiel nuova presidente

Aveva 42 anni quando le è stato riscontrato un tumore al seno. Oggi, che di anni ne ha 45, Erika Sienkiel è stata nominata nuova presidente di Noi come prima, l'associazione che si occupa di dare sostegno psicologico a tutte coloro che hanno avuto a che fare con questa malattia. Si tratta del primo direttivo eletto dopo la scomparsa, a gennaio, della fondatrice Aurora Ferrini. La Sienkiel, residente a Monte San Vito, resterà in carica per i prossimi tre anni. Con lei, nel direttivo, sono state nominate Graziella Bessi (segretaria), Irma Pierluca e Magda Campos.

«Il 2019 è stato un anno molto difficile per l'associazione - spiega la neopresidente - per il grande dolore della perdita della nostra magnifica Aurora. Io frequento l'associazione da pochi anni ma mi sono sempre sentita a casa. Noi come prima è nata 33 anni fa ma anche oggi, dove social e tecnologia hanno sdoganato la conoscienza, dona molto di più perché tutta la conoscienza di questo mondo non ha ancora superato il potere benefico di un abbraccio».