Nasce Asso B&B Marche, il primo sindacato dei B&B e affittacamere non imprenditoriali

Asso B&B Marche. È questo il nome della neonata associazione regionale rappresentativa dei bed and breakfast, affittacamere e locazioni turistiche non imprenditoriali. I soci fondatori sono il presidente dell'associazione, Lorenzo Chiucconi del Bed & Wine degli Angeli di Ancona, il vicepresidente Valerio Novelli del B&B Palazzo Migliani di Ascoli Piceno e i membri del direttivo Fabiana Foresi del B&B La Casa Storta di Osimo, Valeria Nicu del B&B Dimorantica e Lidia Zippi del B&B Piazza Viola di Ascoli Piceno.

«Unica nel suo genere sia a livello regionale che nazionale – dichiara il presidente dell'associazione - in quanto è di fatto il primo sindacato di categoria a tutela delle strutture ricettive extra-alberghiere non imprenditoriali. Un primo grande risultato di questo lungo lavoro è stato ottenuto con la promulgazione del nuovo Testo Unico del Turismo, votato a larghissima maggioranza dall'assemblea legislativa delle Marche lo scorso 30 giugno, all'interno del quale si sono viste accolte tutte le istanze proposte dai membri dell'associazione con regole più chiare per il settore turistico extralberghiero a differenza di quanto era previsto nella prima proposta di legge, tutto questo in concerto con l’Assessore Pieroni».

I membri fondatori dell'associazione dall'inizio dell'anno hanno portato avanti un proficuo e costante lavoro ai tavoli istituzionali regionali per far conoscere l'importante realtà del B&B e degli affittacamere della regione che oggi contano circa 1700 strutture per 8.500 posti letto pari a circa la metà del Pil regionale del settore ricettivo-turistico. Molti operatori del settore in questi mesi hanno sollecitato la nascita dell'associazione e da oggi Asso B&B Marche avvierà la sua campagna di iscrizione in tutta la regione.