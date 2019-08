Controlli hi-tech sulla strada, nel mirino le auto-fantasma: sequestri e denunce

Si chiama Mercurio il dispositivo hi-tech, in dotazione alle Volanti, che consente la lettura e il controllo in tempo reale delle targhe e un contatto diretto con la centrale operativa grazie alla geolocalizzazione. Grazie a questo sistema la polizia, impegnata giovedì in un’attività di monitoraggio straordinario della città e delle sue frazioni con l’impiego di pattuglie della Squadra Volante e Nautica, cinofili e agenti del reparto Prevenzione Crimine Marche-Umbria, ha controllato elettronicamente 598 veicoli che sono transitati davanti ai posti di controllo effettuati in via Scataglini, via Flaminia e via Marconi.

Tra questi, 4 sono risultati oggetto di ricerca per mancata assicurazione, revisione e furto. I veicoli oggetto di ricerche venivano fermati da una seconda pattuglia posta a qualche centinaia di metri dalla prima. In via Scataglini sono state sequestrate 2 auto sprovviste di assicurazione e un terzo automobilista è stato multato perché non faceva la revisione dal giugno 2018. Un anconetano di 49 anni, invece, è stato denunciato per ricettazione: l’auto che guidava era ricercata perché oggetto di pignoramento dopo un fallimento. Lui l’aveva sempre tenuta nascosta ogni qual volta l’ufficiale giudiziario si è presentato a casa sua per il recupero forzoso.