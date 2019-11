«Patente e libretto» ma l'assicurazione era un fake: denuncia e sequestro dell'auto

E’ stato sorpreso alla guida della sua auto con un’assicurazione falsa: per questo un albanese di 57 anni, residente ad Ancona, è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia dorica.

Era al volante della sua Fiat Punto quando è stato fermato in via Leonardo Da Vinci a Collemarino per un normale controllo alla circolazione stradale. Quando gli è stato chiesto di esibire i documenti, ha mostrato l’assicurazione, risultata falsa.

Per questo la documentazione è stata sequestrata, il veicolo confiscato e la patente ritirata, mentre il 57enne è stato denunciato per l’utilizzo dell’assicurazione falsa e per ricettazione: inoltre, riceverà un ulteriore provvedimento di sospensione della patente di un anno.