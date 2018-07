Il ponte dell'Asse attrezzato perde i pezzi, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 08:15 circa ad Ancona in via Paolucci per rimuovere delle parti pericolanti da sotto il ponte dell'Asse Nord-Sud. La squadra dei pompieri con l'ausilio dell'autoscala ha ripristinato la sicurezza nella via sottostante. Nessun automobilista è rimasto coinvolto e la viabilità è tornata è tornata regolare.