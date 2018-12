Assalto con il camion, maxi colpo e stazione di servizio demolita

Assalto notturno al distributore della Ip lungo la Cameranense, vicino lo stadio Del Conero. Una banda è entrata in azione attorno alle 3 con un camion rubato in un cantiere edile della zona e utilizzato come ariete. I banditi hanno abbattuto tre pompe del self service, sradicando la colonnina della cassa per un colpo da 50mila euro tra bottino e danni alla stazione di servizio.

I banditi sarebbero poi fuggiti a bordo di una macchina “pulita”. Indagano i Carabinieri di Ancona.