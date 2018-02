Assalto al distributore con la ruspa, distrutte le colonnine self: in fuga col bottino

Assalto nella notte tra venerdì e sabato al distributore Q8 di Camerano. Una stazione di servizio presa di mira più volte dai banditi, che come nello scorso agosto hanno utilizzato una ruspa per distruggere le colonnine self ed impossessarsi del bottino. I ladri sono entrati in azione intorno alle 4, dopo aver rubato il mezzo da un imprenditore della zona. Una volta diretti verso il distributore hanno divelto le colonnine e rubato il denaro all'interno.

Da quantificare invece i danni subiti dalla struttura, visto che le colonnine sono andate distrutte ed abbandonate sul posto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza.