Assaltano il bancomat con l'esplosivo, banditi in azione nella notte: poi la fuga

Assalto bancomat nella notte tra venerdì e sabato nella filiale Ubi Banca di via Vesalio a Jesi. I banditi sono entrati in azione quando la zona era completamente deserta, riuscendo con l'esplosivo a far saltare lo sportello. I ladri si sono poi impossessati del bottino, che secondo una prima verifica dovrebbe aggirarsi sui 50mila euro. Indagini in corso con i Carabinieri di Jesi e il Nucleo Operativo che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.