Assalto bancomat nella notte, sportello distrutto con l'esplosivo: banditi in fuga

Un colpo da ben 30mila euro quello messo a segno questa notte da alcuni banditi, ai danni della filiale di Intesa San Paolo di Staffolo. I ladri sono entrati in azione quando da poco erano passate le 3 ed in città tutti dormivano. Volto coperto e ed esplosivo, i banditi sono riusciti a far esplodere lo sportello di via XX Settembre, fuggendo poi con un bottino di circa 30mila euro.

I Carabinieri di Jesi, coordinati dal Maggiore Benedetto Iurlaro stanno visionando le telecamere di videosorveglianza con il tentativo di risalire alla loro identità.