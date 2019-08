Il bancomat delle Poste esplode, ma l'assalto fallisce: banditi in fuga in scooter

L’esplosione ha svegliato di soprassalto i residenti e messo in allarme l’intera frazione. Ora è caccia ai banditi che hanno tentato l’assalto a un bancomat e poi sono scappati a bordo di uno scooter, a mani vuote.

E’ successo nella notte, attorno alle 4, all’ufficio postale di Castelferretti in via Stazione. I malviventi hanno introdotto all’interno del bancomat una “marmotta”, come si chiama in gergo l’esplosivo artigianale fabbricato per far saltare gli sportelli. La deflagrazione è stata potente, tuttavia i cassetti di sicurezza sono rimasti bloccati tra le macerie. Così i banditi hanno divelto la parte superiore dello sportello, non riuscendo però ad accedere alla cassaforte collegata, che restava indenne. Così, hanno provato a forzare l’ingresso principale dell’ufficio postale, prendendo a picconate la porta in vetro blindato: tutto inutile.

Dopo appena 5 minuti dall’allarme, infatti, sono giunte sul posto una pattuglia della tenenza carabinieri di Falconara, coordinati dal comandante Michele Ognissanti, e una del Radiomobile di Ancona. I banditi sono scappati a bordo di uno scooter. Dallo studio delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, gli investigatori dell’Arma stanno cercando di risalire all’identità dei colpevoli.

