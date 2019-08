Suv e funi per sventrare un bancomat, caccia alla banda in fuga con i soldi

Assalto al bancomat del centro commerciale Auchan, nella notte. La banda, composta da almeno tre uomini, è entrata in azione attorno alle 2,30.

I malviventi hanno utilizzato un suv come ariete per sfondare un’uscita d’emergenza e una saracinesca, poi hanno agganciato il bancomat con delle funi legate al veicolo e l’hanno strappato dalla parete in cartongesso, quindi sono scappati. Non appena è scattato l’allarme, sul posto si è precipitata la polizia con le Volanti. Sull’assalto al bancomat, il secondo in due notti dopo quello andato a vuoto all’ufficio postale di Castelferretti, indagano la Scientifica e la Squadra Mobile, con posti di controllo effettuati nella zona della Baraccola e a largo raggio nei dintorni del capoluogo. E’ ancora in corso il conteggio della somma asportata dai banditi, comunque migliaia di euro.