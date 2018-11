Nuovi asfalti per le strade, proseguono i cantieri: le vie

Continuano i lavori di asfaltatura delle vie cittadine: in settimana verranno completati i lavori in via Maratta, a seguire via Brecce Bianche, via delle Grazie, e il tratto finale di via Flaminia. Entro giovedì prossimo avverrà la consegna dei lavori e l'avvio del cantiere in via Zuccari.

Lo ha reso noto il Comune che annuncia altri cantieri. A seguire gli interventi riguarderanno via Nenni, via Trionfi, via Palombare e via Bersaglieri d'Italia. Il programma di asfaltatura andrà avanti fino al sopraggiungere del maltempo e delle basse temperature.