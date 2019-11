Asfalti nuovi, lavori terminati a Monte Dago: ora il cantiere al Centro Mirum

Sono terminati i lavori di asfaltatura in via Sacripanti e in serata termineranno anche quelli in via Sparapani: buone notizie, dunque, per i residenti di Monte Dago e dintorni che da tempo invocano la sistemazione delle strade.

Domani (venerdì 29 novembre) l'impresa lavorerà su di un tratto di via Valenti-incrocio via Pastore, la rampa di uscita dalla Statale 16 a fianco della recinzione del Centro Mirum. I lavori termineranno nella serata di domani o al più tardi sabato mattina.