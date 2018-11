Lavori di asfaltatura, traffico limitati e niente parcheggi

Lunedì prossimo 19 novembre, meteo permettendo, avranno inizio i lavori di fresatura e asfaltatura in via Fratelli Zuccari, tratto a monte est, per l'esecuzione dei quali si prevede una durata di 3- 4 giorni (salvo imprevisti). Durante l'intervento la circolazione stradale sarà limitata e non sarà consentita la sosta.

Contestualmente riprenderanno i lavori della nuova rotatoria di via Brecce Bianche che prevederà lunedì e martedì disagi alla circolazione in rotatoria a causa dell'impiego di un'autobetoniera che ingombrerà parte della carreggiata. L'Amministrazione si scusa fin da ora per i possibili disagi, confidando nella collaborazione dei cittadini.