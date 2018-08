Cade dagli scogli al Passetto, i soccorritori per scendere obbligati a fare il biglietto

Cade dagli scogli del Passetto e si procura una lesione ad una spalla. I soccorritori arrivano poco dopo ma per scendere in spiaggia sono obbligati ad acquistare il biglietto dell'ascensore. Ha del paradossale quanto successo oggi pomeriggio nel tratto di spiaggia del capoluogo, dove un 56enne è scivolato mentre si trovava sopra uno scoglio. Cadendo il bagnante si è procurato una lesione ad una spalla, con i presenti che hanno subito allertato il 118.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Visto che non c'era nessun addetto della Conerobus nei pressi dell'ascensore, i soccorritori hanno chiamato direttamente l'azienda che in risposta ha detto loro che per scendere era necessario acquistare il ticket. Dopo aver preso il biglietto ed essersi messi in fila insieme agli altri bagnanti, dall'ascensore è salito proprio il ferito forse stanco di attendere in spiaggia. A quel punto gli operatori della Croce Gialla lo hanno caricato in barella e trasportato in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.