Imparare e lavorare il legno, 50 alunni al Laboratorio di falegnameria

Laboratorio di falegnameria per circa 50 alunni dell’Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi” di Ancona, che si sono cimentati con gli strumenti del mestiere e hanno dato vita con il legno a veri capolavori grazie al progetto di orientamento organizzato dalla scuola e dalla Confartigianato. I ragazzi delle classi quinte della primaria hanno costruito delle macchine fotografiche stenoscopiche funzionanti e una vera chitarra da utilizzare nei laboratori musicali della scuola.

Una iniziativa che torna per il secondo anno consecutivo con crescente riscontro ed ha visto protagonisti i ragazzi che, sotto la guida del prof. Emanuele Fiori e dell’esperto artigiano Roberto Giacconi della Falegnameria Giacconi di Filottrano, hanno realizzato con entusiasmo tanti e diversi manufatti.Gli alunni delle classi prime e seconde della secondaria hanno invece realizzato dei cestini per i rifiuti da collocare all’esterno e all’interno della sede, una scelta che rientra nel progetto più ampio “Eco-Schools” che impegna tutto l’Istituto. La Confartigianato è impegnata nell’avvicinare i più giovani alle competenze e alle abilità dell’artigianato: apprendere facendo, questo l’obiettivo del progetto, per stimolare la voglia di sperimentare e creare attraverso la manualità. Gli artigiani nelle scuole incontrano gli studenti per raccontare i ‘segreti’ del mestiere e incoraggiarli ad immaginare e costruire un possibile futuro di formazione e di lavoro nel mondo dell’impresa.