Il pittore anconetano Fausto Duca conquista la Cina

Il pittore Fausto Duca conquista la Cina. Il giornale cinese New Chinese Journal, nel secondo numero del 2019, ha dedicato un’intera pagina all’artista marchigiano, nato a Serra San Quirico e residente a Falconara, protagonista nel settembre scorso di una mostra al Mercato Coperto di via Bixio, organizzata dal Comune.

Una delegazione di artisti cinesi lo ha conosciuto durante un incontro a Serra San Quirico e proprio da questo appuntamento è nato l’importante servizio giornalistico pubblicato il 14 gennaio, che riproduce ben 19 opere dell’artista. «La sua ricerca dell'arte non si è mai interrotta – scrive l’autrice dell’articolo – fin dalla tenera età». Delle opere di Duca sono apprezzate in particolare quelle che si richiamano all’acqua, dunque al mare, al fiume, a uno stagno. Gli acquerelli in particolare conquistano chi li osserva, permettendo di immergersi «in un mondo fiabesco dove tutto può succedere. I tratti della sua immagine sono sciolti e liberi, e il colore è forte e approfondito», specchio di «cambiamenti emotivi» e «sentimenti». «La vasta superficie dell'acqua – conclude l’articolo – il vasto cielo, la luce riflessa, la visione lontana e lo spazio infinito, trasmettono un richiamo al sogno, con il suo ritmo realistico».

Il giornale cinese con il servizio su Fausto Duca è disponibile al link www.newchinesejournal.com.