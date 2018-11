Non si rassegna alla fine della storia e colpisce la ex al volto: arrestato

L’ha perseguitata per mesi, con messaggi, telefonate e poste sotto casa sua. Fino a ieri sera quando lui, un 60enne anconetano, si è presentato sotto casa di lei dove l’avrebbe aspettata per fargliela pagare. Prima gli insulti e poi la violenza. La donna avrebbe raccontato di essere stata colpita con una catena di ferro al volto. Catena di cui non è stata trovata traccia, ma di sicuro non era nulla di leggero visto che lei, una 35enne, ha riportato la frattura della mandibola e una contusione all’occhio.

Sul posto però è stato immediato l’arrivo della pattuglia dei carabinieri della stazione di Collemarino che, guidati dal comandante Giuseppe Colasanto, hanno individuato nel giro di pochissimo l’aggressore, poi arrestato e portato nel carcere di Montacuto con l’accusa di stalking. Sul posto anche la Croce Rossa di Ancona per soccorrere la donna dolorante e trasportarla al Pronto Soccorso per ridurre le lesioni riportate dall’odio di un uomo che, stando ad una prima ricostruzione dei militari, non si è mai rassegnato alla fine di una storia tra i due.