Lancia bottiglie rotte per strada, ubriaco semina il panico tra i passanti e la polizia lo arresta. E’ accaduto l'altro pomeriggio alle 19,30 quando un 39enne marocchino, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato a gridare contro i passanti di corso Mazzini, lanciando bottiglie di vetro vuote contro ip passanti che, per fortuna, non sono stati coliti.

Immediato l’intervento da parte degli agenti delle Volanti della polizia, che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per getto pericoloso di cose ed inottemperanza al foglio di via obbligatorio.

Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto l’extracomunitario alla misura cautelare del divieto di dimora ad Ancona. Sono anche scattate le procedure c di espulsione da territorio nazionale.