Furto e monete false, deve scontare il carcere ma si trova alla stazione: arrestato

Gli agenti della polizia ferroviaria di Ancona Centrale, nella mattinata di ieri, hanno arrestato un uomo straniero sorpreso alla stazione nonostante una condanna a 10 mesi di carcere. Verificate in banca dati le generalità dell'uomo, è emerso un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Monza per un cumolo di pene. Lo straniero, che dovrà scontare una pena di 10 mesi per un furto e spendita di monete false, dopo gli accertamenti di rito è stato associato all’Istituto di Pena di Montacuto.

Sempre gli Agenti PolFer di Ancona hanno rintracciato in serata una minore che si era allontanata il giorno prima da Trieste e della quale era stata segnalata, dai carabinieri di quel capoluogo, la probabile presenza nella zona La giovane è stata affidata ad una locale comunità per minori in attesa dell’arrivo dei genitori.