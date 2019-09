Spaccio al mercato del Piano, si aggirava per le bancarelle: arrestato pusher

Sembrava uno dei tanti clienti del mercato rionale più grande del capoluogo marchigiano il 33enne anconetano che nella tarda mattinata di ieri è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Polizia di Ancona per spaccio di sostanze stupefacenti.

Erano le 12.30 quando i poliziotti, di servizio al Piano San Lazzaro, passavano in piazza D'Armi notando che tra le bancarelle vi era un uomo che, confondendosi con i passanti, fingeva di guardare i vari prodotti in vendita. I poliziotti però hanno notato che comunicava a gesti con qualcuno non troppo lontano di lui.

Infatti poi i poliziotti lo hanno fermato in zona ex campo da calcio dove scambiava eroina col denaro. Entrambi fermati, il 33enne è stato trovato con 2 grammi di sostanza mentre il cliente con la dose appena acquistata. Il sospetto è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.