In giro con lo spinello, in casa hashish e marijuana: arrestato idraulico del porto

Scoperto in giro con lo spinello, in casa aveva hashish e marijuana. Arrestato. Sabato sera, i carabinieri di Falconara Marittima hanno notato a Palombina un giovane intento ad armeggiare all’interno di un’auto parcheggiata e lo hanno controllato. Il giovane, un 21enne di Falconara idraulico presso i cantieri navali del porto di Ancona, è stato trovato con un grammo di hashish. Lo stesso hashish che poi i militari gli hanno trovato a casa, dove aveva altri 115 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e denaro contante pari a 50 euro che, secondo gli inquirenti era il profitto dello spaccio. Sono così scattate le manette per il giovane idraulico, ai domiciliari in vista dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno anche rinvenuto un’esigua quantità di marijuana nella disponibilità del fratello convivente più piccolo, un giovane 19enne che risponderà di detenzione per uso personale.