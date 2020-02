Trovato con la droga in casa, 40enne finisce in manette

I carabinieri di Senigallia hanno arrestato un uomo di 40 anni. Ieri mattina è scattato il blitz in casa dell'uomo dove i militari hanno trovato 140 grammi di marijuana e 13 grammi di hashish, inoltre sono stati trovati 2 trita-tabacco utilizzati per il trancio dello stupefacente. Alla fine l'uomo è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà lunedì.