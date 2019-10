Spacciava agli studenti della scuola, fermato prima della campanella

Controlli della Polizia a scuola. Arrestato studente pusher prima dell’ingresso della campanella. A far scattare le manette gli agenti di polizia della Squadra Volanti che, davanti all’ITIS di Torrette, hanno fermato un 18enne di fuori provincia con 20 grammi di marijuana, già divisa in dosi, pronte per lo spaccio.

I poliziotti hanno sequestrato lo stupefacente, un bilancino di precisione e alcune decine di euro, considerate profitto della presunta attività di spaccio del baby pusher, che poi è stato denunciato per spaccio di droga.