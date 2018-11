Sorpresi a spacciare in strada, la Polizia insegue il pusher

Ancora controlli nel quartiere Piano San Lazzaro. Ed è proprio nell'ambito di questi pattugliamenti che la Polizia di Ancona ha arrestato un gambiano di 21 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Erano le 20,30 di ieri quando gli Agenti delle Volanti hanno notato in via Lotto due uomini extracomunitari sospetti.

Alla vista della Polizia i predetti si sono dati alla fuga in direzioni diverse, così gli agenti si sono buttati all'inseguimento riuscendo a fermare il 21enne che, stando alle forze dell'ordine, aveva gettato in terra 14 involucri contenenti circa 25 grammi di marijuana poi sequestrati. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno trovato e sequestravano 250 euro in contanti in vario taglio e due telefoni cellulari che il gambiano avrebbe utilizzato per gli appuntamenti con gli acquirenti sui quali, durante gli accertamenti, arrivavano gli ordinativi da diversi numeri telefonici, oltre al materiale per il confezionamento.