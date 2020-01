Marijuana negli slip, giovane arrestato nella casa dello spaccio: è già libero

I carabinieri di Falconara hanno arrestato un 21enne originario del Bangladesh per spaccio di stupefacenti. L’operazione è stata condotta ieri sera, a seguito di diverse segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che si lamentavano di uno strano viavai di ragazzi in via 4 Novembre.

Così i militari, guidati dal comandante Michele Ognissanti, nella notte hanno predisposto dei servizi mirati con personale in borghese. In effetti, hanno notato diversi giovani che si aggiravano per il centro e raggiungevano l’abitazione in questione, per poi lasciarla dopo pochi minuti, sempre con fare sospetto e quasi a voler nascondere qualcosa. L’attenzione si é quindi focalizzata su un ragazzo che passeggiava in compagnia di un coetaneo. Alla richiesta dei documenti, i carabinieri hanno avvertito subito un forte odore di marijuana: in effetti, uno dei due è stato trovato in possesso di una busta, nascosta negli slip, contenente un etto di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e 130 euro in contanti, presumibilmente provento di attività di spaccio.

Il 21enne, originario del Bangladesh ma residente a Falconara, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto é stato convalidato in tribunale, ma il giovane pusher è già tornato libero, in attesa del processo.