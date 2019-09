Sorvegliato speciale si allontana da casa, pedinato e arrestato: ma niente carcere

Era sottoposto all’obbligo di soggiorno a Corinaldo, ma si è allontanato per spostarsi nel Comune di Trecastelli. Per questo sono scattate le manette ai polsi di un sorvegliato speciale di 45 anni, arrestato dai carabinieri di Corinaldo nella giornata di ieri (25 settembre).

I militari, dopo averlo individuato a bordo della sua auto, l’hanno pedinato e bloccato, per poi condurlo in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per la violazione della misura. Non è la prima volta che l’uomo si rende responsabile di questa condotta. I carabinieri lo avevano già arrestato per lo stesso motivo nel marzo scorso. In tribunale, il giudice ha convalidato l’arresto, senza mandarlo in carcere, ma con la misura dell’obbligo di firma.