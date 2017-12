Arrestato poco prima che spacciasse in piazza, in manette un giovane

E’ stato trovato con la cocaina, arrestato un giovane di Filottrano. A far scattare le manette i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Filottrano, dopo aver notato il pusher, un romeno di 21 anni residente a Filottrano, mentre girava per il paese a bordo della sua Fiat Punto in modo sospetto. I militari hanno deciso di seguirlo fino alle 18 quando il giovane è arrivato al centro di Osimo. Lì è stato bloccato per poi procedere con la perquisizione personale e in auto. Infatti proprio nella macchia c’erano 15 dosi di cocaina per un totale di 10 grammi. Polvere bianca che, secondo gli inquirenti, il romeno avrebbe dovuto spacciare proprio la sera nella piazza osimana.

Tutto sequestrato dai carabinieri, che poi hanno portato il presunto pusher in caserma, dove poi è stato formalizzato l’arresto ai domiciliari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.