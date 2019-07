La droga per i turisti era a casa di mamma e nell’auto di lusso: arrestato operaio

Per gli investigatori era l’uomo che riforniva di droga i turisti del litorale senigalliese. Un operaio albanese di 46 anni è stato arrestato questa mattina dopo essere stato sorpreso con un etto e mezzo di cocaina purissima e circa 8.000 euro in contanti nascosti in due case e altrettante automobili.

L’operaio era da tempo sorvegliato dagli agenti della squadra mobile di Ancona, coordinati dal capo Carlo Pinto, e dai poliziotti del commissariato di Senigallia. Alle prime luci di oggi gli agenti lo hanno prelevato dal posto di lavoro per poi accompagnarlo in entrambe le abitazioni di cui dispone: quella in cui risulta vivere con la madre e quella accanto, dove vive effettivamente con la compagna. In casa della mamma sono state trovate diverse dosi di cocaina già confezionata e pronta per lo spaccio, insieme a una parte del denaro in contanti. Qui gli agenti hanno scoperto anche numerosi manoscritti con nomi, pesi e cifre che secondo le accuse comprovavano l’attività criminale di spaccio dell’uomo. Per gli investigatori infatti l’uomo sfruttava la conoscenza dei turisti derivata dal suo lavoro da operaio e vendeva la cocaina al prezzo di circa 100 euro al grammo. Un’altra parte della droga sequestrata, insieme ad altri soldi, era custodita in diversi nascondigli nell’altra abitazione. Dentro la sua lussuosa Mercedes sono invece stati trovati 11 involucri di cocaina, due confezioni di mannitolo e numerosi ritagli necessari al confezionamento. Il grosso della cocaina era invece a bordo della Yaris: un involucro in cristalli e sostanza da taglio contenuti in un marsupio nascosto sotto il sedile posteriore dell’auto, oltre a un bilancino ed un macinapepe contenente anch’esso cocaina. L’operaio è quindi stato arrestato e ora si trova in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.