Furti in abitazione, ricettazione e invasione di edifici: arrestato un 51enne

Nelle ultime ore i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona coadiuvati dal Commissariato di Jesi, hanno eseguito un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria a carico di un cittadino romeno di 51 anni, destinatario di una condanna a quattro anni di reclusione per un furto aggravato commesso nel gennaio 2015 a Chieti, presso una ditta di calcestruzzi.

L’Autorità Giudiziaria procedente, lo aveva condannato in contumacia, lasciando pendere sul suo conto l’ordine di catturarlo per fargli espiare la pena. L’uomo era già gravato da precedenti per furti in abitazione aggravati, ricettazione delle refurtive ed invasione di terreni ed edifici, tutti reati contro la proprietà privata I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, Sezione Furti e Rapine e del Commissariato di Jesi, dopo numerose ricerche, lo hanno intercettato in località Jesi presso la sede di una nota associazione di beneficenza dove l’uomo andava sistematicamente a mangiare. Dopo averlo catturato mentre si trovava nella mensa dell’istituto, i poliziotti lo hanno condotto in Questura per il fotosegnalamento e, successivamente, come disposto nel provvedimento restrittivo, lo hanno trasportato in carcere a Montacuto.