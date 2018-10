Assegni a vuoto, fatture inesistenti e marche false: arrestato il falsario dei valori bollati

I Carabinieri della Stazione di Trecastelli hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona, un 74enne da qualche anno residente a Trecastelli. L'uomo dovrà scontare un residuo pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione perché condannato con sentenze irrevocabili per i reati di associazione per delinquere, falsificazione di valori di bollo, alterazione segni di valori di bollo, furto, ricettazione.

I fatti

Il provvedimento si riferisce a fatti accaduti a partire dal 2003 nella provincia di Ancona. Il 74enne, che nel corso degli anni ha riportato condanne anche per assegni a vuoto, truffa, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesse dichiarazioni IVA, era balzato alle cronache nel 2003 a seguito di indagini dei Carabinieri di Cupramontana da cui era emerso che l’uomo aveva contraffatto centinaia di marche da bollo da euro 10,33 che originariamente erano 20mila lire, che consegnava a terzi i quali, per ragioni del loro ufficio, le apponevano su atti pubblici ricavandone un profitto. Nel corso di successive perquisizioni vennero recuperate circa 500 marche da bollo contraffatte. Ora la giustizia chiede il conto, alle condanne riportate ad Ancona si è aggiunto in ultimo un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura Generale di Ancona, che ha fatto lievitare la pena residua ad oltre due anni di reclusione, non rendendo possibile l’applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere. Dopo le formalità di rito, il 74enne, rintracciato nella sua abitazione a Trecastelli, è stato associato alla Casa Circondariale di Ancona Montacuto.