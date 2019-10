Associazione a delinquere e riciclaggio, arrestato in città ex calciatore professionista

Era ricercato in tutta Europa per associazione a delinquere e riciclaggio, reati commessi nel 2015 mentre si trovava in Ungheria. A finire in manette un ex calciatore professionista di 28 anni, che ora dovrà scontare una condanna ad 8 anni di carcere.

L'arresto

I carabinieri sono intervenuti poco prima della mezzanotte di ieri, quando lo hanno notato mentre passeggiava indisturbato in piazza Europa, a Falconara. Dopo aver tentato di allontanarsi il giovane è stato identificato e trovato in possesso di uno spinello contenente hashish. Una semplice detenzione di stupefacente per uso personale quindi. Eppure l’atteggiamento nervoso dell’uomo non ha convinto i carabinieri che hanno subito operato controlli più approfonditi scoprendo, attraverso la consultazione delle banche dati di polizia, che sul giovane spiccava un mandato d’arresto europeo per reati di associazione per delinquere e riciclaggio commessi in Ungheria nel 2015, per una reclusione di anni 8. I militari hanno scoperto inoltre che il 28enne aveva militato in squadre professionistiche nel calcio ungherese, dove si era legato a figure criminali di spicco per conto delle quali si era prestato ad una serie di traffici bancari illeciti, godendo anche del buon nome che vantava oltreché dell’alibi da calciatore benestante. Nella notte per lui si sono aperte le porte del carcere di Montacuto, dove resterà a disposizione del Presidente della Corte di Appello di Ancona in attesa delle decisioni dello stato ungherese.