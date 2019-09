Il giudice lo scarcera e lo premia con i domiciliari, lui evade e va in piazza: arresto-bis

Si era guadagnato il “premio” dei domiciliari, ma ha scelto il modo peggiore per dimostrare la sua gratitudine al giudice: non appena è uscito dal carcere, si è reso irreperibile ed è stato ritrovato ore dopo in piazza. «Stavo venendo in caserma», si è giustificato con i carabinieri che lo stavano cercando. Ma le sue scuse non sono bastate per evitare un arresto-bis.

Il protagonista è un cittadino italiano che ora dovrà rispondere anche di evasione. Nel primo pomeriggio di ieri era stato scarcerato da Montacuto, a seguito di un’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Ancona che sostituiva la pena detentiva in carcere con quella degli arresti domiciliari, autorizzando il detenuto a raggiungere la propria abitazione a Polverigi, nel più breve tempo possibile, senza soste intermedie e dando immediata comunicazione del suo arrivo ai carabinieri di Agugliano. I militari, trascorso più tempo del previsto, senza ricevere notizie sul suo conto, si sono messi alla ricerca del soggetto, che nel frattempo si era anche reso irreperibile: sono riusciti a rintracciarlo circa 3 ore dopo l’uscita dal carcere, nella piazza principale di Agugliano. Ha asserito che stava per andare presso la caserma dei carabinieri.

L’uomo è stato dichiarato in arresto, in flagranza di reato, per evasione ed è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa della direttissima: stamattina il gip ha convalidato l’arresto in tribunale, confermando i domiciliari in attesa del nuovo processo.