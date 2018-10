Fermata in sala giochi, in casa una dispensa di eroina

In un mobiletto della cucina saltano fuori 55 grammi di eroina, scattano le manette per una 34enne di Senigallia. Si tratta dell'ultima operazione dei carabinieri della Compagnia cittadina. L'episodio è avvenuto sabato sera. I militari dell'Arma sono entrati in una sala giochi di via Raffaello Sanzio dove hanno visto la donna in compagnia di un'altra persona che, alla vista dei carabinieri, è scappata. La 34enne è stata fermata per un normale controllo ma la situazione davvero anomala che si era creata, con la fuga dell'altro soggetto, ha creato davvero non pochi sospetti.

E così i carabinieri sono andati a casa della senigalliese e hanno eseguito la perquisizione che ha fatto scoprire oltre alla droga, suddivisa in 39 piccoli involucri di plastica da mezzo grammo più un altro involucro più grande, anche un bilancino di precisione. Questo in cucina ma non basta. In camera da letto sono stati trovati 7.150 euro in contanti, due boccette di metadone e due grammi di hashish, insieme a 4 telefoni cellulari. I carabinieri hanno stimato che dal quantitativo sequestrato sarebbero state ricavate circa 220 dosi per un guadagno di oltre 3000 euro. La donna è stta dichiarata in arresto e sottoposta al regime dei domiciliari presso la sua abitazione. Il Tribunale di Ancona, questa mattina, ha convalidato l’arresto ed ha confermato la misura cautelare dei domiciliari. Il processo è stato fissato per il 30 ottobre.