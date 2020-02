Blitz al centro scommesse, scoperto giovane pusher: la droga nascosta nel trattore

Nascondeva la droga sotto il sedile del suo mezzo agricolo. In manette è finito un giovane residente a Montecosaro. A scoprirlo sono stati i finanzieri della Compagnia di Civitanova nell’ambito di un servizio specifico finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Le Fiamme Gialle hanno rintracciato il 22enne all’interno di un centro scommesse di Civitanova. Alla vista dei militari, si è dimostrato subito nervoso e agitato. Fermato per un controllo, ha mostrato spontaneamente 6 confezioni di hashish, pronte per la vendita, per un totale di 7 grammi. La perquisizione è stata estesa, con l’ausilio delle unità cinofile, nell’abitazione del giovane e anche nel terreno del casolare di sua proprietà.

Qui, nascosto sotto il sedile di un mezzo agricolo, è stato trovato un panetto di hashish da 90 grammi, insieme a un bilancino di precisione. Il 22enne, disoccupato e conosciuto per i precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e collocato ai domiciliari.