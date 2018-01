Nascondeva la cocaina nella plafoniera, arrestata insospettabile casalinga

Un' insospettabile casalinga di 48 anni, da tempo residente a Corinaldo, è stata arrestata questa mattina dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri di Corinaldo, si sono appostati sotto l’abitazione della donna in via Madonna degli Angeli. Intorno alle 9:00 la casalinga è uscita di casa e mentre si allontanava con la sua utilitaria è stata fermata e perquisita. All’interno della borsetta i militari hanno trovato un coltello richiudibile con manico in osso, con la lama sporca di polvere bianca. I Carabinieri hanno deciso di perquisire anche l’abitazione. Nascosta all’interno di una plafoniera a muro, collocata sulla parete del corridoio tra il bagno e la camera da pranzo, è stata ritrovata una bustina contenente 15 piccoli involucri di cellophane, tutti uguali e chiusi con adesivo, per un totale di 15 grammi. La donna, messa davanti al ritrovamento, ha ammesso che si trattava di “cocaina”. Sul tavolo della cucina c'erano due rotoli di nastro adesivo dello stesso tipo utilizzato per chiudere le dosi mentre nella pattumiera erano stati gettati ritagli di buste di plastica in precedenza utilizzate per confezionare la droga.

In caserma i Carabinieri hanno proceduto alla pesatura e ad eseguire il narcotest sulla sostanza che è risultata effettivamente “cocaina” per un peso complessivo di 15 grammi. La casalinga è stata dichiarata in arresto. Dopo le formalità di rito, su disposizione del pm è stata accompagnata al Tribunale di Ancona per l’udienza di convalida. Le indagini proseguono per chiarire se la donna abbia agito in modo autonomo oppure la “cocaina” si trovasse a casa dell’insospettabile per conto di qualcun altro.