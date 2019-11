Choc nel Comune di Ancona, arresti ed indagati: sono 30 le persone coinvolte

Blitz della polizia all'interno del Palazzo del Popolo di Ancona, in via XXIV Maggio. A finire in manette un dipendente comunale e 4 imprenditori che operano nel settore dell'edilizia. Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, congiuntamente con la sezione giudiziaria della polizia municipale, sono intervenuti questa mattina ed hanno raggiunto il dipendente nel suo ufficio ai piani alti del Comune. Poi l'arresto tra lo choc degli altri presenti.

In tutto sono 30 le persone indagate a vario titolo per abuso d'ufficio, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, turbata libertà degli incanti ed in materia ambientale, truffa aggravata ai danni dello stato e rifiuto di atti d'ufficio. Sono tuttora in corso perquisizioni a carico di parte degli indagati implicati a vario titolo nella vicenda giudiziaria.

